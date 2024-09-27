В ночь на пятницу, 27 сентября, в Одесской области прогремели несколько взрывов. Как сообщается в украинском медиапространстве, под ударом в настоящее время находится порт Измаила.

Согласно предварительной информации, город находится под атакой российских боевых дронов «Герань-2».

«По Измаилу Одесской области прямо сейчас бьют „Геранями“, — приводится в публикациях украинских пабликов.

Местные ТГ-каналы также сообщают о сильном прилете в Днепропетровске, после чего в городе начался пожар.

«В некоторых домах выбиты оконные стекла», — пишут горожане.

Минобороны РФ происходящее в указанных украинских регионах пока не комментировало.