По Крымскому мосту открыли автомобильное движение после теракта

Как сообщил в своем аккаунте в соцсетях вице-премьер Марат Хуснуллин, движение автотранспорта открыто в кратчайшие сроки и осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь», — написал Хуснуллин.

В ночь на 17 июля произошел теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено автомобильное полотно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за организацией теракта стоят спецслужбы Украины.

На данный момент логистическая схема на полуострове изменилась. Добраться до Краснодарского края или Ростовской области можно через новые регионы. Также работает паромная переправа и железнодорожное сообщение.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал теракт, который ВСУ устроили в ночь на понедельник, 17 июля. По его словам, удивляться тому, что путепровод взорван нечего - все закономерно.