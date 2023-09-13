По Макеевке и Донецку снова были выпущены кассетные боеприпасы

Украинцы выпустили не меньше семи снарядов по Макеевке и Киевскому району Донецка. Об этом сообщают в канале представительства ДНР в СЦКК вечером среды, 13 сентября.

Стало известно, что семь кассетных боеприпасов были выпущены по указанным населенным пунктам около 21:55. Украинцы стреляли снарядами «натовского» калибра, уточняется, что это были кассетные боеприпасы.

Предположительно, ВСУ наносили удар из населенного пункта, который называется Семеновка. По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет.