По меньшей мере 25 человек погибли из-за возгорания автобуса в Индии

Около 23 человек погибло во время происшествия с возгоранием автобуса на индийской дороге в штате Махараштра. О происшествии сообщило агентство Ani.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел 1 июля около 2 часов ночи по местному времени. Около 23:30 по МСК, 30 июня.

Представитель полиции штата Бабурао Махамуни сообщил, что в сгоревшем транспорте находилось 32 пассажира. Только девятерых удалось спасти.

Недавно, на трассе Атагай – Усть-Кадуй в Иркутской области схожим образом загорелся микроавтобус. В нем находился учащийся 9-го класса и его сопровождающий. Они ехали с консультации по подготовке к ОГЭ.

Водитель заметил, что дым и остановился. Несмотря на его попытки потушить транспорт, он все равно сгорел. Водитель, школьник и его сопровождающий не пострадали.