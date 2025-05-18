По Москве сегодня ударит дождь с порывами ветра до 14 метров в секунду

В Москве в этом году лето начнется вовремя, в конце мая ожидается теплая погода с температурой воздуха до +23–28 градусов, рассказал в беседе с РИА Новости Евгений Тишковец, главный специалист центра погоды «Фобос».

По словам специалиста по погоде, с 27 мая и в последующие дни ожидается приход так называемого «метеорологического лета», когда среднесуточная температура воздуха будет стабильно превышать 15 градусов. Это означает, что смена сезонов произойдет в соответствии с графиком, отметил Тишковец.

«Метеорологическое» лето в Москве наступит через 10 суток… Под занавес мая в Центральной России на прогностическом горизонте просматриваются дневные температуры плюс 23 — плюс 28, по ночам столбики термометров будут держаться выше плюс 10 градусов. Лето наступит точно в срок», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что согласно наблюдениям за последние 30 лет, «климатическое» лето в Москве, как правило, наступает 26 мая.

«Так что, оба лета вступят в свои права практически в унисон. А календарное лето вообще может начаться с плюс 25 — плюс 30 градусов», — добавил Тишковец.

По данным же Росгидромета, в Москве сегодня ожидается дождь с порывистым ветром, скорость которого может достигать 14 метров в секунду.

На следующей неделе в столице снова станет холоднее. Затем жителей Москвы ожидает чередование периодов с резкими перепадами температуры: то очень тепло, то очень холодно.