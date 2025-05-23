Самолет с 270 освобожденными из плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. Об этом передает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.

В Москве они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Напомним, обмен прошел по принципу «270 на 270», что стало первым шагом в масштабной инициативе по обмену по формуле «1000 на 1000».

В Минобороны уточнили, что Украина передала России 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц, среди которых есть жители Курской области. В ответ Москва вернула 270 бойцов ВСУ и 120 гражданских, находящихся на территории РФ.

В Минобороны РФ также отмечали, что запланированный обмен, начавшийся 23 мая, продлится три дня.

На данный момент в украинском плену удерживается около 1,3 тыс. российских военных, а в России — почти 10 тыс. бойцов ВСУ.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о скором масштабном обмене пленными между Украиной и Россией.