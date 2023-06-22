По обновленной цене LADA Vesta можно купить Mercedes или Bentley

Обновленная LADA Vesta теперь стоит от 1,24 до 1,7 миллиона рублей. Журналисты из журнала Autonews вместе с экспертами с Auto.ru сравнили цену нового авто с иномарками. Выяснилось, что вместо поддержки отечественного автопрома, покупатель теперь может за те же деньги купить BMW, Mercedes-Benz или даже Bentley.

Аналитики сообщили, что стоимость «Весты» может быть даже выше на деле, ведь дилеры завышают цену. В этом случае, покупка зарубежного авто может быть даже выгоднее.

Среди иномарок эксперты выделили купе-кроссовер BMW X6, который будет втрое мощнее, чем Vesta. Можно приобрести Cadillac Escalade 2011 года с 6,2-литровым двигателем. Или Infiniti FX 2-го поколения.

Можно также приобрести любой седан Jaguar из превого поколения. Range Rover 3-го поколения или проверенный поколениями Mercedes G-Class.

По цене Vesta на рынке найдутся и более экзотические экземпляры. К примеру, Porsche Boxer 1-го поколения и Bentley Continental GT, который эксперты назвали самым роскошным из конкурентов.

Новый флагман АвтоВАЗа можно приобрести с 9 июня в 4 вариантах кузова: седан, кросс-седан, SW и SW-cross.