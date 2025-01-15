По обращению жителей Красногорска проходит строительство новой школы

Масштабный проект начали реализовывать после обращений жителей микрорайона. На территории жилого комплекса учреждение общей площадью около 12 тыс. кв. м станет девятым по счету.

Управляющий инвестиционным проектом группы «Эталон» Геннадий Гавриленко рассказал о ходе работ. В настоящее время выполнено устройство монолитного железобетонного каркаса. Кроме того, специалисты сняли все башенные краны и заканчивают укладку кирпича. Рабочие выполнят установку систем коммуникаций: отопления, водоснабжения, электроснабжения, вентиляции и канализации. На территорию строительного объекта доставлена первая партия оконных блоков. Их монтаж намерены выполнить до середины февраля.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

В здании учебного заведения после завершения строительных работ появятся современные учебные классы, кабинеты для занятий домоводством и кулинарией, мастерские для работы с тканью, металлом и деревом. Уроки по иностранным языкам будут проводить в лингафонных кабинетах. В трехэтажном здании школы предусмотрен библиотечно-информационный центр с читальным залом и зоной IT, актовый и два спортивных зала.