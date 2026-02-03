По образцу Израиля: в метро начнут досматривать не только сумки, но и телефоны

Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался в поддержку новой меры безопасности, планируемой к внедрению в московском метрополитене. Речь идет о выборочной проверке содержимого смартфонов у пассажиров при входе на станции.

Политик, комментируя возможные обвинения в нарушении личных границ, предложил критикам ознакомиться с жесткими правилами досмотра, действующими, например, в аэропортах Израиля. Он подчеркнул, что, по его мнению, превентивные меры оправданы высшей целью — защитой жизни людей.

«Если пара-тройка проверок гаджетов на тысячу пассажиров спасет нас и наших близких от теракта — мера более чем оправданная», — заявил Милонов в интервью изданию «Осторожно, Москва».

Таким образом, депутат обозначил приоритет коллективной безопасности над неприкосновенностью частной цифровой жизни в рамках конкретных профилактических действий.

Инициатива вызвала оживленную дискуссию в обществе, ставящую во главу угу вопрос о балансе между правом на приватность и необходимостью обеспечения безопасности в местах массового скопления людей. Сторонники меры апеллируют к международному опыту и эффективности подобного контроля, в то время как противники видят в этом чрезмерное вмешательство государства в личную сферу гражданина.

