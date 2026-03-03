По Оке с Петром I: как иноземец описывал русские берега в 1703 году

Весной 1703 года, когда молодая Россия Петра I вгрызалась в европейскую цивилизацию, по великой русской реке Оке плыл струг с необычным пассажиром. Голландский художник, писатель и путешественник Корнилий де Бруин, приглашенный царем в страну, направлялся через Московию в Персию и Индию. Имея уникальную привилегию от самого Петра — официальное разрешение свободно записывать и зарисовывать все достойное внимания, «не удаляясь от истины», — он оставил бесценные свидетельства о русских землях.

Вечером 3 мая 1703 года, миновав очередной поворот, путешественник увидел Муром. Художник тотчас отметил живописность открывшейся панорамы: «проплыли мы мимо Мурома, города, расположенного на одной горе, спускающейся к реке».

С Оки открывался вид на множество храмов, и голландец записал, что город довольно велик, с семью каменными и многими деревянными церквями. Местные купцы просветили иноземца о главном богатстве здешних мест.

Де Бруин отметил поразившее его плодородие муромской земли, где родится лучший во всей России хлеб, а также пестрый этнический состав населения, заселенного русскими и татарами, которых называют мордвой.

Миновав Муром, путешественники продолжили путь по необычайно широкой из-за половодья Оке. Берега становились каменистыми и негостеприимными. На одном из таких трудных участков произошла встреча, тронувшая голландца до глубины души: «Здесь же мы видели одного человека, который подходя к нам беспрестанно осенял себя крестным знамением и от времени до времени клал земные поклоны. Русские наши, увидев его, поплыли к нему на лодке, чтобы вручить ему все, что каждый желал дать ему и между прочим несколько хлебов. Это был бедняк нищий».

Вскоре показались и другие обитатели этих пустынных, залитых водой мест: трое женщин с детьми на руках. Путешественники и им подали милостыню. Де Бруин объяснил себе этот обычай тем, что бедные люди живут в горах и выходят просить подаяния, едва завидят судно.

Плавание продолжалось. Путешественники миновали несколько селений, пережидали сильный ветер, пропустили устья рек Ворсмы (под этим именем скрывается река Кишма) и Клязьмы. Утром 4 мая, миновав селение Избылец, они достигли Дудина монастыря — цели их долгой речной дороги.

Так для Корнилия де Бруина закончилось знакомство с муромскими берегами. Его дневниковые записи, бесценные своей точностью и живостью, донесли до нас дыхание той далекой весны, когда по разлившейся Оке мимо древних храмов и каменистых берегов плыл струг, унося любознательного европейца навстречу новым впечатлениям.