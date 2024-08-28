По плану переезд: Учительница из Подольска приобрела собственную квартиру рядом с работой

В ближайших планах учительницы из городского округа Подольск переезд в собственное жилье, приобрести которое она смогла благодаря участию в региональной программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Кристина Живаева преподает математику в МОУ СОШ № 36 и ее рабочий стаж приближается к пяти годам. По словам обладательницы сертификата, адаптировать точные науки к детскому восприятию невероятно увлекательно.

Она поняла, что может объяснять какие-то вещи более доступно и увлекательно. Ученики, до сих пор вспоминают, как разбирали приведение подобных слагаемых на хомячках. Ранее Кристина снимала квартиру. Информацию о региональной мере поддержки в жилищном вопросе она увидела в интернете и решила принять участие в программе.

Женщина рассказала, что свою однокомнатную квартиру она выбрала рядом со школой, чтобы жить рядом с работой. Квартира требует небольшого ремонта, ведь ей хочется приходить домой, где все в нежных успокаивающих тонах.