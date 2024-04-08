По просьбе жителей библиотеку в Красноармейске обновят до начала нового учебного года

Постоянной посетительнице городской библиотеки подмосковного Красноармейска здание казалось слишком ветхим и мрачным. Она обратилась к местной администрации с призывом провести в помещении ремонтные работы. Горожанке в просьбе не отказали.

Своим предложением жительница Красноармейска поделилась в четверг, 4 апреля, во время встречи с главой Городского округа Пушкинский Максимом Красноцветовым в рамках формата выездной администрации. В мероприятии также принимали участие профильные заместители главы округа и представители Совета депутатов. Всего от горожан поступило 36 вопросов.

«Часто хожу в нашу библиотеку. В зале, где выдают книги на руки все выглядит ветхим, полы скрипят. Ремонта в этом помещении не было лет 40 — с момента постройки здания», — пожаловалась Хулькар Арипова.

Депутат Московской областной Думы Александр Легков проинформировал, что ремонт в помещении запланирован на летний период. Проведенное ранее электронное голосование также позволило определить, что жители заинтересованы в реконструкции библиотеки.

«Заинтересованность жителей в этом вопросе мы видим и по результатам электронного народного голосования. Ремонт начнется летом. Будут полностью заменены полы, сделают натяжные потолки, обновят стены и смонтируют современные светильники. Ремонт закончат до начала нового учебного года», — уточнил депутат.

Встреча с жителями прошла во Дворце культуры на улице Академика Янгеля. Выездные администрации проводятся регулярно. Горожанам заранее сообщают время и место, чтобы собралось как можно больше людей. Такие мероприятия способствуют быстрому решению ряда проблем округа.