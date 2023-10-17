По просьбе жителей недостроенный ЖК «Фетищево-2» в Подольске оградили в целях безопасности

В подольском микрорайоне Фетищево специалисты установили металлическое ограждение вдоль недостроенных объектов, которые потенциально могут быть опасны для горожан.

Об этом жители Подольска сами просили муниципальную администрацию. Теперь у недостроенного жилого комплекса «Фетищево-2» установлено ограждение. Это должно предотвратить возможные происшествия или попытки незаконного проникновения на территорию жилого комплекса. Металлический забор стоит по всему периметру небезопасной зоны. Его протяженность составила свыше полтысячи метров.

Ранее мы писали, что в городском округе Подольск начали строить дома второй очереди жилого комплекса «Новая Щербинка». Работы ведутся в деревне Борисовка. Завершить строительство планируют уже в следующем году. В то же время в ЖК строят разные объекты инфраструктуры.