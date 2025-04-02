По решению FIDE школьница из России стала женским гроссмейстером

По решению Международной шахматной федерации (FIDE) 15-летняя школьница из РФ Анна Шухман стала женским гроссмейстером. Соответствующую информацию опубликовали в телеграм-канале Федерации шахмат России (ФШР).

В появившейся публикации шахматистку поздравляют с достигнутым результатом, а также желают новых триумфов и творческих успехов. В апреле Шухман с рейтингом 2413 первый раз оказалась в десятке лучших шахматисток России и сразу заняла шестую строчку.

Ранее 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник прокомментировал дисквалификацию выступающего за Румынию украинца Кирилла Шевченко, который был пойман на обмане.