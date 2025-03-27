Крамник возмутился мягкостью дисквалификации украинского шахматиста-мошенника

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник назвал позором вердикт ФИДЕ о трехлетней дисквалификации (один год — условно) выступающего за Румынию украинца Кирилла Шевченко.

Шахматного жулика поймали с поличным в октябре 2024 года на турнире в Испании. Украинец слишком часто отлучался в туалет, а затем в одной из кабинок обнаружили мобильник, к которому была прикреплена записка с почерком Шевченко.

Крамник, известный своей борьбой с читерством, и ранее подозревал 22-летнего Шевченко в нечестной игре.

«На чьей стороне ФИДЕ? Какое же позорное и саморазоблачительное решение, это полное безобразие. Учитывая, что это не первый случай мошенничества со стороны игрока — во всяком случае по информации Chess.com, который уже банил его за нарушение фэйр-плей. Корень проблемы гораздо глубже, чем кажется. Я подаю официальную апелляцию на это решение», — написал Крамник.

Сообщалось, что Шевченко признал свою вину.