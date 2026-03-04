По результатам предстоящих выборов Мособлдума может быть обновлена на 40%

Партия «Единая Россия» дала старт процедуре предварительного голосования в целях отбора кандидатов на выборы в Государственную думу и в парламент региона. Работу федерального оргкомитета открыл секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«Предварительное голосование – уникальная для России партийная процедура, наш обязательный стандарт внутрипартийной конкуренции и механизм реальной проверки кандидатов делом. Они получают возможность начать прямой диалог с людьми до официального старта кампании. А мы – отобрать тех, кому действительно доверяют граждане», — заявил он.

В числе членов комитета — сенатор Герой России Александр Карелин. Он отметил, что комитет сможет обеспечить честный результат предварительного голосования.

«Чем больше людей, опираясь на ваши оценочные суждения, обратят внимание на предварительное голосование, тем выше шансы выбрать самых достойных кандидатов», — обратился он к другим участникам.

Кандидаты будут выдвигаться с 11 марта по 30 апреля. До 15 мая каждому нужно представить два видеоролика с рассказом о себе и своей программе. Бойцам СВО это делать не нужно. С 20 апреля по 29 мая пройдет регистрация избирателей. Голосование будет проводиться с 25 мая по 31 мая.

Партией будут созданы все условия для участия в выборах ветеранов СВО. Они смогут дополнительно получить 25% от набранного числа голосов.

Секретарь областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в Подмосковье в сентябре дополнительно состоятся выборы в парламент региона и несколько кампаний муниципального уровня.

«Именно жителям партия традиционно доверит выбрать наиболее достойных людей, которые смогут представлять их интересы. <...> Обновление Мособлдумы по итогам выборов может составить 30-40%. Учитывая опыт муниципальных кампаний прошлого года, мы ожидаем активного участия наших героев – участников СВО», – сказал он.

Он добавил, что ожидается участие представителей молодежи — членов МГЕР и волонтеров. За пять лет свыше 200 активистов МГЕР получили мандаты муниципальных депутатов.