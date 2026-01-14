«По случайности умереть девять детей не могли». В СПЧ говорят о «системной проблеме» в новокузнецком роддоме

Член СПЧ Ева Меркачева назвала шоком гибель девяти новорожденных в роддоме Новокузнецка. В интервью «Ленте.ру» она также отметила, такое число смертей указывает не на случайность, а на глубокие системные проблемы в учреждении.

«Понятно, что по случайности умереть девять детей не могли. Это говорит о системной проблеме, — заявила правозащитница. — У нас среди членов СПЧ есть врачи. У всех свои собственные оценки происходящего. Но сходимся мы в одном — на лицо халатность со стороны сотрудников роддома. Говорят, что они ходили на работу с кашлем, что они недостаточно внимательны были к роженицам. Но самое важное — состояние здоровья детей, кажется, не было той самой абсолютной величиной, к чему они должны были стремиться».

Меркачева подчеркнула, что роддом — место особой ответственности, где от состояния и отношения персонала напрямую зависит жизнь и здоровье младенцев на первоначальном этапе.

Она также отметила, что правозащитники традиционно выступают против карательных мер в отношении врачей, но данный случай выходит за рамки единичных ошибок.

«Ситуаций, когда в роддоме массово погибло столько детей, я не припомню. Здесь нужна комплексная проверка и опрос рожениц, — заключила член СПЧ. — Это серьезный повод для медицинского сообщества самостоятельно разобраться, как такое стало возможным».

Ранее сообщалось о том, что главный неонатолог Минздрава РФ вылетел в Новокузнецк после гибели новорожденных.