По совету дьявола: в Харькове украинец зарезал своих мать, сестру и деда

В Харькове произошло чудовищное по своему характеру преступление. Молодой человек вдруг стал якобы слышать свыше слова Люцифера, посоветовавшего ему убить всех своих близких.

Как сообщает ТСН со ссылкой на заявление главка полиции Харькова, войдя в транс, 20-летний юноша набросился с ножом на своих мать, деда и сестру. Первой молодчик нанес не менее 13 ножевых ранений, сестре и деду — по шесть. Все они скончались на месте от полученных ран.

«В Харькове 18 июля избрали меру пресечения для 20-летнего парня, который жестоко зарезал 10-летнюю сестру, 49-летнюю мать и 71-летнего дедушку. После этого преступник заказал такси и, угрожая водителю ножом, угнал автомобиль, после чего насмерть сбил прохожего и попытался скрыться. Покинув машину, злоумышленник побежал во двор жилого дома, где его задержали полицейские», — передает телеканал.

После задержания молодой человек пришел в себя и поведал правоохранителям, что он якобы накануне перед преступлением разговаривал с дьяволом. За содеянное юноше грозит максимальный срок тюремного заключения.