По цене бюджетного «китайца»: в России продают редкую BMW 320i 2003 года в идеальном состоянии

На российском рынке появилось уникальное предложение для поклонников баварского автопрома. Как сообщила «Российская газета», в продаже появилась редкая BMW 320i 2003 года выпуска в полностью заводском состоянии.

Владелец отметил, что автомобиль не подвергался тюнингу, не имеет нештатных вмешательств —кузов, салон и техническая часть сохранены в оригинале, что большая редкость для машин этого возраста.

Под капотом — атмосферный рядный шестицилиндровый двигатель объемом 2,2 литра, выдающий 170 лошадиных сил. Задний привод, идеальный баланс шасси и та самая легендарная управляемость, за которую поколение E46 считают одним из лучших в истории BMW 3 Series.

Цена этого экземпляра — 2,23 миллиона рублей. Интересно, что за те же деньги сегодня можно купить новый бюджетный китайский кроссовер или, например, седан Belgee S50. Но ценители марки готовы платить за сохраненную классику, ведь число оригинальных «трешек» в хорошем состоянии неуклонно сокращается.

