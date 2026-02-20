Редчайший грузовик с кузовом-флатбедом продают всего за $4000, но покупателя не нашлось

В Южной Каролине обнаружили настоящий призрак автомобильной истории — пикап Studebaker Champ 1964 года с редчайшим кузовом-флатбедом, передает портал 110km.ru. Эта модель выпускалась всего два года и разошлась тиражом всего 2509 экземпляров. Сегодня на ходу остались единицы, и этот экземпляр — один из последних.

История Studebaker в мире пикапов началась еще в 1930-х годах, когда компания выпускала грузовички на базе легковых машин. К концу 1950-х появилась линейка Champ, собранная буквально «с бору по сосенке»: кабина от легковушки, детали от других моделей, скромный бюджет разработки. Это не позволило пикапу достичь коммерческого успеха, но сделало его сегодня желанным экспонатом для коллекционеров.

Найденный экземпляр — типичный «проект» для реставрации. Кузов покрыт ржавчиной, салон изношен до неузнаваемости, под капотом хаос. Но главное — грузовик на ходу! Под капотом установлен V8 объемом 4,2 литра, выдающий 180 лошадиных сил, в паре с трехступенчатым автоматом. Это не музейный экспонат, а живая легенда, которая еще может бороздить дороги.

Владелец оценил пикап всего в $4000. Для такой редкости это смешная цена, но покупатель пока не нашелся. Время уходит, и, если в ближайшее время не появится энтузиаст, готовый вдохнуть в Studebaker новую жизнь, уникальный автомобиль может исчезнуть навсегда — либо отправится на свалку, либо будет разобран на запчасти.

