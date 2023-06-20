По Указу Президента о поощрении педагогов премию получили три учителя из Видного Ленинского городского округа

Продолжается Год педагога и наставника, и учителя из Ленинского городского округа активно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. В результате три педагога из Видного уже получили премию в соответствии с Указом Президента России о поощрении лучших специалистов в этой области.

Лидеров конкурса поздравил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

Среди награжденных – Мария Реукова, учитель Видновской гимназии. Мария Владимировна преподает биологию. Она принимала участие в разработке Целевой программы инновационной площадки Московской области по функциональной грамотности. Кроме того, среди ее учеников много победителей и призеров олимпиад. А начиная с нынешнего года она сама работает в составе жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии.

Еще один обладатель премии – Наталия Степочкина из школы № 7. Воспитанники Наталии Васильевны тоже постоянно добиваются успехов на олимпиадах. Она преподает физику, так что среди ее учеников – победители научно-исследовательских конкурсов как по физике, так и по астрономии. А сама Степочкина стала призером муниципального этапа конкурса «Педагог-наставник» и соискатель премии Губернатора «Наше Подмосковье».

Также среди лучших – Павел Мичурин, педагог по физкультуре школы № 9. Он также подготовил многих призеров олимпиад и накопил солидный опыт по сопровождению исследовательской и проектной работы учеников.

Кстати, из бюджета Ленинского городского округа выплачивают премии педагогам, чьи ученики получили сто баллов на ЕГЭ, или достигли высоких показателей на Всероссийской олимпиаде школьников. Об этом напомнил глава муниципалитета Алексей Спасский.