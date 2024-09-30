По всей России 2 октября проверят систему оповещения

Проверка системы оповещения населения пройдет 2 октября. Об этом проинформировал ТАСС, ссылаясь на сообщение МЧС РФ.

В среду, 2 октября, во всех субъектах Российской Федерации будет проведена плановая проверка систем оповещения граждан. Данное мероприятие включает в себя запуск сирен и громкоговорителей, а также замещение эфира общедоступных теле- и радиоканалов.

В это время жителям необходимо сохранять спокойствие и внимательно слушать информационное сообщение. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Проверка позволит оценить работоспособность средств оповещения и готовность дежурного персонала. В МЧС России считают необходимым регулярно проводить данные мероприятия для обеспечения эффективного информирования граждан в случае возникновения нештатных ситуаций.

Известно, что сигнал будет звучать одну минуту. Предыдущая проверка проводилась в марте. В прошлом году она также проходила в октябре.

Ранее в Херсоне прогремели взрывы при молчащих системах оповещения.