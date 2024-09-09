В Херсоне прогремели взрывы при молчащих системах оповещения
Фото: [unsplash.com]
Взрывы прогремели 9 сентября в Херсорне. При этом население не предупредили по системам оповещения, сообщает украинский телеканал «Общественное».
Как отметило РИА Новости, в той части Херсонской области не звучали сигналы воздушной тревоги. Взрывы могли прогреметь при молчащих системах оповещения.
«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в Telegram-канале украинского медиа.
Отмечается, что речь идет о территориях в Херсоне, которые пока остаются под контролем ВСУ.
Напомним, что недавно сорвали попытки ВСУ напасть на пункты Малая Локня, Коренево, Кремяное и Мартыновка. Отбили не менее трех атак противника на курском направлении.
Ранее сообщалось, что принудительная эвакуация объявлена в трех населенных пунктах Сумской области Украины.