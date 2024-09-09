В Херсоне прогремели взрывы при молчащих системах оповещения

Взрывы прогремели 9 сентября в Херсорне. При этом население не предупредили по системам оповещения, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Как отметило РИА Новости, в той части Херсонской области не звучали сигналы воздушной тревоги. Взрывы могли прогреметь при молчащих системах оповещения.

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в Telegram-канале украинского медиа.

Отмечается, что речь идет о территориях в Херсоне, которые пока остаются под контролем ВСУ.

Напомним, что недавно сорвали попытки ВСУ напасть на пункты Малая Локня, Коренево, Кремяное и Мартыновка. Отбили не менее трех атак противника на курском направлении.

Ранее сообщалось, что принудительная эвакуация объявлена в трех населенных пунктах Сумской области Украины.