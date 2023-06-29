Победитель «Фактор А» дважды пострадал от халатности врачей

Сейчас Сергей Савин растерял свою былую привлекательность. И дело даже не в возрасте. Об этом пишет портал «Дни.ру»

Многие знают мужчину как участника популярного музыкального шоу. Тогда же, в 2011 году, мужчина и одержал победу в телепроекте. Для того, чтоб у Савина вышло целых три клипа и альбом, за его продюсирование взялась Алла Пугачева. И если в музыкальной сфере все было неплохо, то в медицинской оказалось гораздо хуже.

Дело в том, что Савин решился на пересадку волос. Но кто знал, что вместо роскошной шевелюры на голове у мужчины будет «вспаханное поле»? Волосы не прижились, а на местах пересадки появились нарывы. Сейчас он попытался длиной имеющихся волос скрыть шрамы.

Но это не первый случай, когда врачи только навредили Савину. В детстве ему вырвали молочный зуб, даже без анестезии, из-за чего ряд сместился. В общем, сейчас он пытается исправить все свои эстетические проблемы.