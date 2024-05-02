Находящаяся в СИЗО Блиновская решила стать банкротом

Блогер Елена Блиновская хочет обратиться в суд с требованием признать ее банкротом. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на информацию Федресурса.

В карточках базы отмечено, что королева марафонов Елена Блиновская намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы как индивидуальный предприниматель с заявлением о признании себя несостоятельной, то есть, банкротом. В качестве кредиторов она указала ВТБ и ФНС.

Как отмечает КП, подача заявления на банкротство публикуется обычно за 15 дней до обращения в суд. Вероятно, спустя это время состоится первое заседание.

Напомним, Елена Блиновская находится в СИЗО по делу о неуплате налогов на крупную сумму. По предварительным данным, она не заплатила ФНС свыше 900 млн рублей. Помимо этого блогера подозревают в легализации 43 млн рублей преступным путем. Звезда Сети под арестом до 26 июня.

Ранее сообщалось, что Блиновская выставила на продажу дом за 920 млн рублей.