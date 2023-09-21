Победитель красноярского конкурса скрипачей два года будет играть на скрипке XIX века

Скрипичная музыка уже много лет завоевывает сердца своих слушателей. Да и сам инструмент спустя столько лет не утратил собственной популярности. Это же можно сказать и о скрипке XIX века, изготовленной известным французским мастером, которого зовут Жан-Аугуст Дарте.

Именно она попадет в руки победителя международного конкурса скрипачей Виктора Третьякова. Причем, не как выставочный экспонат, а как функционирующий музыкальный инструмент, на котором предоставится возможность играть целых два года, о чем пишет ТАСС.

Конечно, главным призом служат денежные средства. Но для кого-то возможность прикоснуться к истории дороже любых денег.