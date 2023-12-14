Победителей конкурса «Гимн России понятными словами» наградили в Москве

В мероприятии приняли участие юные конкурсанты со всей страны, их наставники и преподаватели, а также представители власти, Юнармии, Роспатриотцентра, РДДМ, Президентской библиотеки.

В финал конкурса прошли более 3,3 тысячи работ в трех номинациях в четырех возрастных категориях. Работы поступили из 89 регионов России, а также из Монголии, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии.

Высшие места заняли 32 работы из 23 регионов России. Гран-при конкурса досталось детской телестудии «Солнышко» из Брянской области, воспитанники которой создали анимационный фильм про флаг России. В число призеров вошел и представитель Подмосковья.

«Очень приятно, что с каждым годом число участников нашего конкурса растет, расширяется его география, к участию в проекте присоединяется все больше высококлассных специалистов, развивается команда проекта. Мы видим, что смогли охватить и замотивировать к участию все регионы нашей огромной страны», - отметила учредитель конкурса Екатерина Аверкиева.

Конкурс организуется российским Инновационным центром развития и воспитания детей и молодежи при поддержке комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Его ключевые задачи — привлечение внимания к официальному государственному символу России и побуждение детей к глубокому осмыслению значения и содержания гимна своей Родины.