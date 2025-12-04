Победителей конкурса «Волонтер года – 2025» наградили в Балашихе

Торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Волонтер года – 2025» прошла в администрации Балашихи в преддверии Международного дня добровольца. В мероприятии принял участие глава городского округа Сергей Юров, заместители главы Лилия Татевосян и Ирина Шведова, председатель городского Совета депутатов Геннадий Попов, председатель Общественной палаты, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, координатор регионального движения «Волонтеры Подмосковья» в городском округе Балашиха, депутат Совета депутатов Городского округа Балашиха Антон Орешков, заведующий отделом по работе с волонтерами управления молодежной политики Министерства информации и молодежной политики Московской области Илья Бородин, Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, волонтеры округа.

«Сегодня мне в очередной раз хочется сказать слова благодарности волонтерам нашего городского округа. Каждый из вас делает огромное дело. Волонтеры – это не про личную выгоду, а про искренне желание помогать тем, кому это действительно нужно», – сказал Сергей Юров.

В рамках конкурса были определены победители в 12 номинациях «Экологическое волонтерство», «Социальное волонтерство», «Надежный тыл», «Патриотическое волонтерство», «Наставник года», «Командный дух», «Медиаволонтерство», «Многолетний вклад», «Герои», «Серебряное волонтерство», «Открытие Года», «Волонтер года». Победителям вручили статуэтки, дипломы «Волонтер года 2025», Благодарственные письма.

«Огромное спасибо каждому, кто не остается в стороне и помогает людям в трудные минуты. Именно ваше участие, сплоченность и готовность поддержать друг друга позволили нам добиться таких впечатляющих результатов», - сказала Елена Жарова.

Международный день добровольца отмечается 5 декабря. Он посвящен людям, которые посвящают свое время и силы общественно значимым делам, демонстрируя ценность их работы для общества.