Победителей муниципального этапа соревнований по мини-футболу объявили в Кашире

Пять команд из образовательных учреждений №3, 4, 10, 7 и школы-интерната поучаствовали в ежегодных соревнованиях муниципального этапа по мини-футболу. Мероприятие провели в рамках Всероссийского проекта «Футбол в школу».

Захватывающее соревнование прошло 27 ноября во дворце спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева. Состязания стали финальными и свели самые сильные команды, состоящие из спортсменов 2007-2008 г.р. Каждый коллектив представлял свое учебное заведение.

Отбор команд и сами соревнования в целом прошли по всем правилам мини-футбола. Игроки состязались по круговой системе два тайма длительностью по 10 минут.

Все старались выложиться на полную и достичь лучших результатов, однако уверенней всех оказались ребята из школы-интерната. Они стали первыми, а вслед за ними места распределились следующим образом:

II место — школа №4;

III место — школа №7;

IV место — школа №3;

V место — школа №10.

Соревнование помогло участникам получить новый спортивный опыт, приобщиться к полезной физической активности. Мероприятие направлено на поддержание ЗОЖ и его популяризацию в Кашире, а также выявление талантливых спортсменов.