Победителем отборочного этапа Всероссийского чемпионата «Искусство кода» стал программист из Каширы

Отметим, что все победители отборочного тура могут стать участниками дополнительной общеразвивающей программы «Всероссийский чемпионат по программированию «Искусство кода». Она будет реализовываться до 2 мая 2024 года и пройдет на территории Всероссийского детского центра «Океан» в городе Владивосток. Далее победители отправляются в очный финальный этап чемпионата.

Смена рассчитана на три недели, в течение которых пройдут соревнования по пяти трекам: искусственный интеллект, мобильная разработка, виртуальная и дополненная реальность, разработка игр и веб-разработка.