Победители грантового конкурса «Движения первых» определены в Подмосковье

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» в период с 31 января по 3 марта провело конкурсный отбор на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на организацию и проведение проектных активностей.

На конкурсный отбор было подано 5567 заявок, 513 из которых были признаны победителями на общую сумму 1,4 млрд рублей.

В число победителей вошли проекты: научно-просветительская лаборатория «ПРОсвет»; тематический воспитательный марафон «Виват, кадеты!»; стартовая площадка для школьников в космическую и авиационную отрасли «Циклограмма пуска»; Маяк Вдохновения; спортивный фестиваль «Спорт на районе. Пушкино»; всероссийский конкурс по 3D-моделированию и программированию VR-симулятора исторических событий «Блокада. Выбираю жизнь»; марафон социально значимых инициатив «Мы вместе: слава защитникам!»; акселератор волонтерских инициатив международных и межнациональных студенческих команд российских вузов; всероссийский конкурс «Города Победы. Первые»; астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты» в Лосино-Петровском; клуб молодых предпринимателей «Первый бизнес»; «Скейт парк — второй дом. Фестиваль детской безопасности и культуры разумного экстрима».