Победители муниципального этапа игры «Служу Отечеству» определены в Серпухове

В Серпухове на площадке филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого состоялся муниципальный этап военно-спортивной игры «Служу Отечеству». В соревнованиях приняли участие команды из девяти общеобразовательных учреждений округа, демонстрируя не только физическую готовность, но и прикладные военные знания.

Каждая команда, состоящая из четырех школьников, преодолела комплекс из пяти практических заданий. В программу вошли: марш-бросок, прохождение полосы препятствий, скоростная неполная разборка и сборка автомата Калашникова (АК), соревновательная стрельба и конкурс по оказанию первой медицинской помощи. Практические этапы были дополнены исторической викториной, проверяющей знание военной истории России.

Перед началом состязаний к участникам обратились с напутственными словами начальник филиала академии генерал-майор Михаил Баитов, депутат Олег Андрух, председатель комитета по образованию Оксана Евдокимова, а также Станислав Дередюк – участник специальной военной операции. Генерал-майор Баитов выразил гордость за школьников, которые поддерживают традиции солдат-победителей, демонстрируя спортивные достижения и достойное поведение.

По результатам всех испытаний, право представлять Серпухов на региональном этапе игры завоевали команды следующих образовательных учреждений: «Школа современного образования», «Образовательный комплекс им. Владимира Храброго», СОШ №12 и СОШ №3. Мероприятие дало школьникам ценную возможность проверить личную выносливость, наладить командное взаимодействие и приобрести практические навыки.