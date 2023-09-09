Победители программы «Миллион призов» могут получить свои выигрыши

Стало известно, что бонусы, конвертированные в рубли, можно потратить несколькими способами, включая перевод на благотворительность и покупки в заведениях, которые являются партнерами этой программы.

Как сообщает сайт aif.ru, после 12:00 по московскому времени началась рассылка кодов для победителей программы «Миллион призов». Проверить полученные коды и начать их активацию можно на специальном сайте акции. Победители получили призовые баллы от 1 до 5 тысяч, которые конвертируются в рубли 1:1.

В первый день розыгрыша программы «Миллион призов» победителями стали целых 1,94 миллиона человек. Остальные участники получили по 1 тысяче призовых баллов. Общее количество призов, которые будут разыграны в рамках акции 9, 10 и 11 сентября, составляет 2,3 миллиона.