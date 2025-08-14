Победители спецпроекта «Дело в Лапах» помогут животным из подмосковного приюта

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в спецпроекте «Дело в Лапах». Его реализует программа развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с компанией «Четыре Лапы».

Проект направлен на оказание помощи животным. В его рамках пройдет тематический марафон онлайн-заданий и практических челленджей. Участники узнают, как путешествовать с питомцем, выгуливать собаку, помочь животным в жару, бороться с паразитами и аллергией. За выполненные задания начисляются баллы. Самые активные участники смогут выиграть призы и сертификаты в сети «Четыре лапы».

По итогам онлайн-этапа победители спецпроекта из Подмосковья 13 сентября посетят приют для животных «Домашний» в Ленинском округе. Там они смогут на практике применить полученные знания.

В двух филиалах приюта содержатся 1,3 тыс. животных. Из них 27 проходят реабилитацию. В прошлом году 180 животных получили ветеринарную помощь, а 200 нашли дом.

Ранее в Минсельхозпроде Подмосковья сообщили, что в августе ветеринары проведут 341 выездную вакцинацию в отдаленных населенных пунктах, деревнях и СНТ.