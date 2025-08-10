Победители турнира «Короли дворовых площадок» в Подольске получили кубки и медали

На стадионе спортивного комплекса «Подолье» в Ерино сегодня кипели нешуточные страсти — здесь прошел 6-й тур популярного турнира «Короли дворовых площадок». О результатах соревнований проинформировала пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Турнир собрал юных футболистов в двух возрастных категориях, доказав, что дворовый футбол может быть не менее зрелищным, чем профессиональный.

В младшей возрастной группе (U17) за победу боролись четыре команды — «База 8», «Аква», «Патапим» и «Быть Добру». Матчи держали зрителей в напряжении до последней минуты. В решающем поединке «База 8» одержала победу со счетом 2:1, заслужив звание лучшей команды категории.

Среди старших ребят (U20) соревновались три коллектива — «Realistic», «Аква» и «База 8». Турнир проходил в два круга, и по его итогам безоговорочным лидером стала команда «Realistic» из Подольска (Красная горка). Второе место заняла «База 8», замкнула тройку призеров команда «Аква».

Торжественное награждение не оставило никого равнодушным. Победители получили заслуженные кубки, а все участники — массу положительных эмоций. Турнир в очередной раз доказал, что дворовый футбол остается важной частью спортивной жизни Подмосковья, давая молодым талантам возможность проявить себя.

Ранее сообщалось, что в парке им. В. Талалихина в Подольске пройдет беспроигрышная лотерея среди пенсионеров.