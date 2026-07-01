Никаких мультиков до двух лет: ученые призвали полностью убрать экраны из жизни малышей

Детям младше двух лет не следует намеренно показывать телевизор, смартфон или планшет даже на совместных развивающих занятиях со взрослыми. К такому выводу пришли авторы нового исследования английского Университета Лидса, пишет Daily Mail.

Ученые связали экранное время в раннем возрасте с более медленным развитием речи, нарушениями сна, проблемами со зрением и повышенным риском лишнего веса. Среди других возможных последствий названы перевозбуждение, сокращение живого общения с родителями и сверстниками, а также привычка успокаиваться только с помощью гаджета.

Исследователь Университета Лидса Рейф Клейтон отметил, что особенно важны первые 1001 день жизни — от беременности до двухлетнего возраста. Именно в этот период закладываются многие основы дальнейшего развития.

Авторы подчеркивают, что не обвиняют родителей. Экраны стали частью повседневной жизни, а полностью избежать случайного контакта с ними практически невозможно.

Чтобы сократить использование гаджетов, специалисты советуют чаще гулять с ребенком, предлагать обычные игрушки, не включать экраны во время еды и уделять больше времени совместным играм и разговорам.

При этом обзор выявляет возможные риски, но не доказывает, что любой короткий просмотр неизбежно причинит вред. Ученые призывают уточнить официальные рекомендации и дополнительно изучить наиболее эффективные способы помощи семьям.