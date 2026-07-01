Выходные на траве: как дачники Подмосковья делегируют работу и не тратят ₽40 тыс. на инструменты

Подмосковные дачники в этом сезоне кардинально пересматривают свой подход к загородному отдыху. Вместо изнурительных выходных с тяпкой и лейкой владельцы участков все чаще предпочитают нанимать профессионалов для выполнения тяжелых физических работ, а сами посвящают время полноценному релаксу. Такую тенденцию зафиксировали аналитики сервиса «Авито Услуги», сообщил REGIONS.

Эксперты платформы отмечают: в мае текущего года число запросов на благоустройство дачных территорий в Московской области увеличилось на 80% относительно апрельских показателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 32%. Предложение со стороны исполнителей также выросло — база специалистов расширилась почти вдвое за год и на четверть за последний месяц. Такая динамика, по мнению аналитиков, сдерживает рост цен: средняя стоимость визита мастера в мае 2026 года осталась на уровне прошлогодней — 1250₽.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Аналитики выделили тройку наиболее востребованных дачных услуг.

На первом месте — покос травы. С наступлением тепла популярность этой услуги взлетела в 9,5 раза относительно апреля, а годовой рост составил 33%. Средний чек — 555₽.

Вторую позицию занимает вспашка земли. Подготовка почвы под газоны и клумбы также оказалась в числе самых делегируемых задач: спрос вырос почти втрое за месяц и на 39% за год. Услуга обходится дачникам в среднем в 1000₽.

Замыкает тройку спил и кронирование деревьев. Работы на высоте, требующие специальных навыков, за месяц стали более востребованными в 2,5 раза, а годовая динамика составила 38%. Средняя цена — 1000₽.

Экономический аспект также играет роль. Приобретение триммера, культиватора и бензопилы обойдется минимум в ₽25 тыс.– ₽40 тыс. без учета расходных материалов и обслуживания. Тогда как разовые выезды специалистов для покоса и вспашки обходятся в разы дешевле. Такой подход позволяет сэкономить до ₽20 тыс. на старте сезона и освободить время для полноценного отдыха на природе.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья массово сбегают в винные регионы, бронируя дома за 77 дней до отпуска.