Мособлводоканал с начала 2026 года поставил жителям Подмосковья более 27 млн кубометров воды. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«С начала 2026 года суммарный объем поставленного ресурса в многоквартирные дома и социальные объекты в девяти округах составил 27,4 млн кубометров», — говорится в сообщении ведомства.

Вода поступает в водозаборные комплексы из глубокозалегающих подземных пластов через артезианские скважины. Она проходит фильтрацию и обеззараживание, а затем подается в распределительную сеть.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области в этом году обновят 135 котельных и 361 км теплосетей.