Давление можно снизить обычной ходьбой? Сколько минут и в каком темпе нужно идти, чтобы увидеть результат

Регулярная быстрая ходьба может помочь снизить артериальное давление и одновременно улучшить состояние сердца, уровень холестерина, сахара в крови и контроль веса. Оптимальной целью специалисты называют не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю, пишет Health.

Доцент кардиологии института Cedars-Sinai Джозеф Эбингер советует разбить это время на пять прогулок примерно по 30 минут. При этом полезна любая ходьба, а начинать можно с меньшей продолжительности, постепенно увеличивая нагрузку.

Кардиолог больницы Mount Sinai Соломон Бинсток рекомендует идти в бодром темпе — примерно 4,8 километра в час. Это скорость, при которой человек начинает сильнее дышать и немного потеть, но все еще способен поддерживать разговор.

По словам специалистов, частые прогулки эффективнее, чем редкие, но очень продолжительные. Исследования показывают, что четыре тренировки в неделю могут сильнее снижать давление, чем две при одинаковом общем времени нагрузки.

Первые заметные изменения обычно появляются примерно через три месяца. У людей с гипертонией верхнее давление может снизиться в среднем на 4–8 мм рт. ст.

Однако эффект сохраняется только при регулярных занятиях. Ходьба не заменяет назначенные врачом лекарства, а людям с заболеваниями сердца перед увеличением нагрузки стоит обсудить план тренировок со специалистом.