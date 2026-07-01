Подмосковные паралимпийцы получили награды на международном турнире по настольному теннису

Подмосковные паралимпийцы Маляк Алиева и Юрий Ноздрунов завоевали три медали на международных соревнованиях по настольному теннису ITTF World Para Elite Beijing 2026, которые прошли с 24 по 28 июня в Пекине (Китай), — одну золотую и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Маляк Алиева одержала победу в личном разряде (класс 6), а также стала бронзовым призером в смешанном парном разряде (класс XD14) в дуэте с Артемом Яковлевым (Саратовская область). Кроме того, Юрий Ноздрунов получил медаль в личном разряде (класс 9). Оба спортсмена представляют областной Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта. В общей сложности российская сборная на турнире завоевала четыре медали: одну золотую и три бронзовые.

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