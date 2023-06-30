Победители Всероссийской олимпиады из городского округа Электросталь встретились с губернатором
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Ребята из Электростали, победившие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, встретились с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Также на встречу пригласили выпускников, получивших высшие баллы по результатам ЕГЭ.
Глава региона поздравил с окончанием учебного года и отметил их достижения.
Среди электростальских победителей – семиклассник школы № 12 Артем Заправа, ученик десятого класса лицея № 8 Григорий Краснов и выпускник лицея № 8 Николай Терещенков. Они стали лучшими на олимпиаде по технологии в своих возрастных группах. Кстати, по качеству образования муниципалитет уже долгое время входит в число лидеров Подмосковья.
Глава городского округа Электросталь Инна Волкова подчеркнула, что учащиеся успешно оканчивают школы, поступают в вузы, вырастают настоящими профессионалами.
«Конечно, на трудовые и учебные подвиги чаще всего толкают встречи с успешными и интересными людьми. Мне очень приятно, что наши ребята были приглашены на встречу с Губернатором Подмосковья — это большая честь», — добавила Инна Волкова.