Победителя шоу «Танцы» задержали в Москве с наркотиками на кармане

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ, сотрудники ДПС остановили накануне автомобиль, в котором находился победитель третьего сезона шоу «Танцы» на телеканале ТНТ Дмитрий Щебет.

Отмечается, что мужчина сразу повел себя немного странно, чем вызвал подозрение правоохранителей. В ходе досмотра личных вещей полицейские обнаружили в кармане у Щебета сверток с бурым веществом, предположительно в 10 граммами марихуаны.

«Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на Звенигородском шоссе. При проверке документов у 31-летнего пассажира полицейские обратили внимание, что он стал заметно нервничать и невнятно ответил на вопрос, имеются ли при нем запрещенные вещества», - сообщили в полиции.

Ранее о произошедшем задержании Щебета также сообщали ряд пабликов в соцсетях. Сейчас содержимое свертка изъято. По факту произошедшего полицией проводится проверка.