Победителям и участникам конкурса «Каширский сувенир» вручили подарки

В праздничной обстановке прошло награждение не только победителей конкурса «Каширский сувенир», но и всех участников мероприятия. На церемонии присутствовал исполняющий обязанности главы городского округа Кашира Евгений Тертышников, который обратил внимание на высокий уровень работ всех участников.

«Конкурс «Каширский сувенир» длился почти год. И представленные работы достойны самой высокой оценки. Отрадно, что в конкурсе приняли участие люди разного возраста, сплотившись вокруг идеи создания сувениров, символизирующих Каширу», — высказал мнение исполняющий обязанности главы городского округа Кашира Евгений Тертышников.

Евгений Тертышников вручил победителям конкурса Дипломы и сертификаты. Все участники получили памятные подарки.

Напомним, что конкурс «Каширский сувенир» ориентирован на развитие туризма. В работах ценится эксклюзивность и авторский подход. Предложенные идеи должны нести практическую пользу. В рамках конкурса участники разных возрастов предлагают оригинальные проекты и брендовые сувениры. Главное требование — работы должны символизировать ценности Каширы.