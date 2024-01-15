Победителями и призерами «Рождественской гонки» в Городском округе Пушкинский стали юные лыжники

Несмотря на то, что в городе были зафиксированы аномальные морозы, мероприятие все же состоялось, но с опозданием на неделю.

В социальной сети Вконтакте на странице спортивной школы по биатлону города Пушкино опубликовали итоги лыжных соревнований «Рождественская гонка».

Спортсмены из Городского округа Пушкинский и других городов Подмосковья, Москвы и Ярославской области приняли участие в соревнованиях на лыжной трассе в Нововоронине.

Возраст значения не имел. Участие принимали девушки и юноши. Традиционно были отобраны группы, согласно возрастным особенностям участников. В каждой категории определяли победителей, учитывая время, за которое они преодолевали дистанцию. Значение имела и техническая сторона.

Десять воспитанников спортшколы стали победителями и призерами соревнований.

Мирон Ефимов, Макар Ефимов, Матвей Курдюков и Павел Черкашин забрали золото. Матин Абдурахмонов и Матвей Агафонов заняли почетные места. Антонина Крючкова, Артем Бобылев, Ярослав Данилин, Анастасия Крючкова — бронзовые призеры.