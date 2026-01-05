Побег из Венесуэлы: россиянка с детьми рассказала, как поймала последний рейс перед политическим штормом

Российская гражданка, недавно вернувшаяся с отдыха в Венесуэле, поделилась наблюдениями о текущей ситуации на местных курортах. По ее словам, царившая на острове Маргарита во время новогодних праздников атмосфера поразила почти полным отсутствием туристов, пишет МК.

На пляже Эль Яке, где она проживала с детьми, были расставлены лежаки и зонтики, персонал отеля находился на рабочих местах, однако отдыхающих практически не было. В отеле, по словам туристки, проживали лишь две семьи. Соотечественники сообщили ей, что в другой крупной гостинице на тысячу номеров было заселено всего 12 гостей. Аналогичная картина наблюдалась в местных аквапарке, дельфинарии и зоопарке, которые также оказались пусты.

Путешественница связала сложившуюся ситуацию с двумя основными факторами. Во-первых, многие иностранные авиакомпании отменили рейсы в страну, что сильно ограничило транспортную доступность. Во-вторых, сохраняются серьезные опасения относительно личной безопасности из-за высокого уровня преступности, включая кражи из номеров.

Местные жители, чей доход традиционно зависел от туризма, по ее наблюдениям, испытывают значительные экономические трудности. Бизнес, связанный с пляжным сервисом и арендой жилья, практически не функционирует из-за отсутствия клиентов.

