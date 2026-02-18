Побег сквозь пули: на Сахалине мужчина чудом спасся от киллера на автостоянке

В Южно-Сахалинске перед судом предстанет 44-летний житель Анивского района, обвиняемый в покушении на убийство. Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, инцидент произошел вечером 15 февраля.

Следователи полагают, что злоумышленник подкараулил своего 43-летнего знакомого на парковке, расположенной на улице Алексея Горького. Мужчина открыл огонь из неустановленного оружия, выпустив не менее шести пуль в грудь потерпевшего. Однако довести свой преступный умысел до конца фигурант не сумел: жертве удалось скрыться с места преступления бегством, после чего ему была незамедлительно оказана квалифицированная медицинская помощь.

Благодаря слаженной работе следователей и оперативников уголовного розыска УМВД, подозреваемого вычислили и задержали по горячим следам, отметили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд, рассмотрев ходатайство следствия, отправил фигуранта под стражу. В настоящий момент по делу ведется комплекс необходимых следственных мероприятий.

