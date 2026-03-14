«Побегут рожать через минуту»: депутаты заявили о новом стимуле для россиянок

Парламентарии выступили с инициативой выплачивать родителям, которые занимаются детьми и не имеют работы, ежемесячные суммы. Авторы идеи считают, что такая мера простимулирует рождаемость и сократит число бедных семей, пишет РИА Новости .

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов анонсировал повторное внесение в кабмин законопроекта о так называемой родительской зарплате. Беседу с политиком опубликовало РИА Новости.

По замыслу партии, государство должно оказывать финансовую поддержку женщинам, решившим посвятить себя воспитанию детей, а не выходу на службу. Выплату предлагается сделать ежемесячной и предоставлять одному из родителей, который официально нигде не трудится.

Размер родительской зарплаты может составить величину прожиточного минимума. Претендовать на нее смогут семьи, чей среднедушевой доход не превышает трех региональных прожиточных минимумов. При этом получение данных сумм не лишит граждан права на иные льготы и пособия.

Как полагают инициаторы, введение такой меры поспособствует снижению уровня бедности среди семей с детьми. Кроме того, это придаст уверенности будущим и состоявшимся матерям, которые временно остались без работы. Миронов напомнил, что аналогичное предложение уже направлялось в правительство несколькими годами ранее, однако сейчас его решено продвигать вновь в связи с падением рождаемости.