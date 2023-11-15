Побережье Кинбурнской косы заполонили приплывшие из Одессы морские мины ВСУ

В беседе с РИА Новости он рассказал, что некоторые из вражеских боеприпасов море уже начало выбрасывает на берег.

«Большая часть мин взрывается на отмелях, но уже были случаи, когда мины выбрасывало на берег», — отметил Тистол.

Собеседник журналистов пояснил, что мины приплыли со стороны украины. Все они были сброшены ВСУ еще в 2022 году, когда украинские военные ждали высадки морского десанта Черноморского флота в Одессе. После чего продолжали дрейфовать в открытом море.