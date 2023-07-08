«Побледнел, сжал кулаки и пошел к себе в комнату»: сыну десантника сообщили о гибели отца на СВО

Василий Минин погиб на фронте в ДНР спустя два дня после своего юбилея. Свои 35 лет он отмечал, прячась в окопе под страшным обстрелом. Сыну Василия, Саше сказали о том, что папа погиб, не сразу.

Как признается вдова Василия, Евгения, сыну сообщили страшное лишь через два дня после того, как про это сказали самой Евгении.

«Мы собрались все вместе: моя мама и сестра с семьей. Сашу мы усадили на диван, хотели говорить, но сели вокруг и стали плакать. Слова смогла найти лишь моя мама. Саша принял все достойно и даже не заплакал. Он побледнел, сжал кулаки и пошел к себе в комнату», — вспоминает Минина.

Моральную поддержку Саше, которому сейчас девять лет, оказал его друг. Папа товарища погиб за пару месяцев до этого. Его все вместе хоронили, ведь он был соседом и другом Мининых, комбатом Василия. И сыновья, которые потеряли отцов, сблизились. Как говорит Евгения, сейчас мальчики дружат.

«Саша уже понимал, что и его отец может погибнуть тоже. Возможно, это как-то облегчило его боль», — отмечает женщина.

По признанию нашей собеседницы, она сама еще не осознала произошедшее, хотя прошло уже почти 10 месяцев.

«Если честно, я до сих пор жду, что муж вдруг наберет и извинится: «Привет, прости, связи долго не было», — сокрушается Минина.

Василия торжественно похоронили в Иваново, где он служил и жил женой и сыном. Мама и сестра, которые остались в Пермском крае, не стали настаивать на погребении на малой родине.

О том, как погиб боец и как Евгения узнала о смерти мужа, читайте здесь.