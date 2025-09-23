Побои и укусы: что ждет жителя Тамбовской области за истязания экс-супруги

В Тамбовской области суд вынес решение в отношении местного жителя, привлеченного к ответственности за противоправные действия в отношении своей бывшей супруги.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебных органов региона, инцидент, произошедший 12 июля, был спровоцирован бытовым конфликтом.

Ссора между 41-летним жителем села Староюрьево и его экс-женой вспыхнула в присутствии их несовершеннолетнего ребенка. В разгар эмоционального противостояния мужчина применил к женщине физическую силу. В результате нападения пострадавшая получила телесные повреждения, среди которых фигурируют рваная рана на мочке уха и укушенные раны на пальце руки.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. На основании статьи 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ (побои) суд назначил виновному наказание в виде денежного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

